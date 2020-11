Przegląd informacji ze spółek

Ronson Development spółka z o.o. - Projekt 3 sp. k. - spółka zależna Ronson Development - zawarła dwie przedwstępne umowy nabycia prawa własności działki położonej w Warszawie, w dzielnicy Białołęka, o powierzchni około 27,5 tys. m2, podał Ronson Development. Cena nieruchomości została ustalona na kwotę 20 mln zł plus VAT (tj. 24,6 mln zł brutto).

Ferrum odnotowało ok. 3,73 mln zł skonsolidowanej straty netto w okresie I-III kw. 2020 r. według wstępnych danych wobec zysku netto na poziomie 1,89 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Kruk zastosował rozwiązanie Asseco Data Systems oparte o tzw. biometryczny podpis elektroniczny , podało Asseco. Umożliwia on zawieranie umów z klientem bez konieczności podpisywania dokumentów w formie papierowej.

Santander Leasing poszerzył portfolio usług finansowych dla przedsiębiorców wprowadzając do oferty eFaktoring firmy NFG, podała spółka.

Rentowność na sprzedaży brutto portfela zleceń Torpolu na 2021 rok to ok. 6% przy spodziewanej wielkości przychodów na poziomie porównywalnym do 2020 roku, poinformował prezes Grzegorz Grabowski.