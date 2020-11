Przegląd informacji ze spółek

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 61,1 tys. ton we wrześniu 2020 r. wobec 56,3 tys. ton rok wcześniej, podała spółka.

PKN Orlen przejmuje kontrolę nad Ruchem i obejmuje 65% akcji spółki, podał płocki koncern. Jest to efekt decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy Ruchu o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, co wiąże się z emisją nowych akcji. Pozostałymi akcjonariuszami będą PZU i PZU Życie oraz Alior Bank.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podpisał umowę o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych, podał PKO BP. Trwają już prace nad wdrożeniem PPK dla ok. 45 tys. pracowników ZUS.

Budimex zdecydował się umożliwić "wąskiej wyselekcjonowanej grupie" podmiotów przeprowadzenie badania due diligence Budimex Nieruchomości, podała spółka. Oferty na zakup tej spółki mają wpłynąć do 21 grudnia br., a decyzja w sprawie transakcji ma zapaść do 31 grudnia br.

Movie Games oraz Iron VR - spółka zależna Carbon Studio - podpisały umowę, w ramach której Iron VR przeniesie "Lust for Darkness" i "Alaskan Truck Simulator" na platformy Virtual Reality, podały spółki. Prace nad adaptacją gier w świecie VR rozpoczną się w przyszłym roku.

PCF Group - producent gier AAA pod marką People Can Fly - podtrzymało plan przeprowadzenia do końca tego roku pierwotnej oferty publicznej (IPO) i poinformowało, że oferta obejmie nie więcej niż 4,13 mln akcji, a w tym do 2,06 mln akcji nowej emisji.