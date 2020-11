Przegląd informacji ze spółek

Pekabex ocenia, że aby zrealizować strategiczny cel znalezienia się w europejskiej czołowej piątce, powinien ok. dwukrotnie zwiększyć przychody, poinformował prezes Robert Jędrzejowski. Podkreślił, że nawet w kontekście trudnej sytuacji gospodarczej spółka nie rezygnuje - przynajmniej na razie - z ekspansji.

Best planuje przeprowadzenie w przyszłym roku emisji publicznej obligacji, z której środki w całości przeznaczy na zakup nowych portfeli wierzytelności. Spółka oczekuje, że IV kwartał 2020 roku pod względem podaży portfeli wierzytelności będzie podobny lub nieco lepszy od III kw. br., poinformowali przedstawiciele zarządu.

Tauron Polska Energia przeznaczy ok. 0,5 mld zł na inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznej na terenie Dolnego Śląska w tym roku, podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zadeklarowała przystąpienie do projektu utworzenia Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego (PCOL), poinformowała spółka.

Tauron Polska Energia przeznaczy ok. 0,5 mld zł na inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznej na terenie Dolnego Śląska w tym roku, podała spółka.

Kernel Holding odnotował 204,05 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2020/2021, tj. w od 1 lipca do 30 września 2020 r. wobec 59,44 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dadelo z grupy Oponeo ma zamiar przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną akcji oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Środki z IPO Dadelo planuje przeznaczyć na podwojenie oferty produktowej i rozwój infrastruktury magazynowej.

Boryszew zakończył przegląd stanu podatkowych postępowań kontrolnych oraz ryzyk, jakie mogą powstać w spółkach zależnych grupy kapitałowej, i dokonał ponownej oceny ryzyk związanych z tymi postępowaniami, podała spółka. W wyniku dokonanej oceny, zidentyfikowane zostało potencjalne dodatkowe ryzyko związane z toczącymi się postępowaniami podatkowymi w kwocie ok. 223,5 mln zł.

Zarząd Livechat Software podjął decyzję o zwróceniu się do rady nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020/2021, w wysokości 22,92 mln zł (0,89 zł na akcję), podała spółka.

Kredyt Inkaso odnotowało 9,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku finansowego 2020/2021 (trwającego od 1 kwietnia do 30 września) wobec 6,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mimo prognozowanego spowolnienia gospodarczego, Selena FM nie wyklucza możliwości nowych przejęć i akwizycji, podała spółka. Budżet M&A Grupy Selena to 100 mln euro, do alokowania w takich segmentach jak: hydroizolacja, wykańczanie wnętrz, dachy oraz okna i drzwi.

Idea Bank zawarł z RB Investcom umowę zamiany posiadanych przez bank 7 009 055 akcji Idea Money (IM) reprezentujących 65% kapitału zakładowego IM i dających prawo do 65% głosów na walnym zgromadzeniu IM na 6 547 akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (NF TFI), stanowiących 3,4% kapitału zakładowego NF TFI i dających prawo do 3,4% głosów na walnym zgromadzeniu NF TFI, posiadanych przez RB Investcom, podał bank. W przypadku dojścia transakcji do skutku wartość akcji NF TFI zwiększy wynik finansowy Idea Banku, podkreślono.