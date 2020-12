Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Mercator Medical - Wiesław Żyznowskii, Urszula Żyznowska oraz spółka Anabaza Ltd. rozpoczęli proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) na nie więcej niż 508 000 akcji spółki, podał Mercator.

PCF Group dokonał przydziału 618 750 akcji nowej emisji w transzy inwestorów indywidualnych. Inwestorzy złożyli zapisy na prawie 41 mln akcji, co oznacza redukcję na poziomie blisko 98,5% i ostatecznie do inwestorów detalicznych trafi ok. 1,5% akcji PCF Group, na które się zapisali, podała spółka.