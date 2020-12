Przegląd informacji ze spółek

TSS Europe B.V. wzywa do sprzedaży 4 812 160 akcji uprawniających do 100% udziałów w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Simple. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 13,01 zł za jedną akcję, podało pośredniczące w wezwaniu Biuro Maklerskie mBanku.

PKP Cargo podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę dotyczącą wykorzystania zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2020/2021 (13 grudnia 2020 r. - 11 grudnia 2021 r.) o przewidywanej wartości 499 mln zł netto (613,8 mln zł brutto), podało PKP Cargo.

PKP Cargo i PKP Energetyka podpisały 10-letnią umowę, która zapewnia przewoźnikowi dostawy oleju napędowego do pojazdów trakcyjnych na stacjach paliw należących do PKP Energetyka. Wartość kontraktu to 718,25 mln zł netto, podało PKP Cargo. Spółki rozmawiają także o możliwości przyszłego uzupełnienia oferty o rozwiązania wodorowe.