Przegląd informacji ze spółek

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne, zaproponował przeznaczenie przez Skarbiec Holding 9,82 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,44 zł na akcję, wynika z przesłanej holdingowi propozycji zmian do projektu uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia zaplanowanego na 29 grudnia. Zarząd Skarbiec Holding proponował akcjonariuszom wcześniej przeznaczenie całego zysku na kapitał zapasowy .

Data premiery gry "Lust From Beyond" na platformie Steam, z uwagi na obecną, sytuację rynkową w sektorze gamingu, została przesunięta na 11 lutego 2021 r., podało Movie Games. Gra miała zadebiutować wcześniej w IV kw. 2020 r.

Rafineria Trzebinia, działająca w strukturach spółki Orlen Południe, przerobi w tym roku ok. 280 tys. ton polskiej ropy naftowej, poinformował ISBnews prezes Orlen Południe Marcin Rej.

Unimot przyjął prognozę skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na 2021 rok na poziomie 75,3 mln zł, podała spółka. To o 38,7% więcej od pierwotnej wartości, którą spółka opublikowała w ramach strategii Grupy Unimot na lata 2018-2023 w czerwcu 2018 r.

Konsorcjum w składzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów (lider) oraz Torpol zawarło z Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie umowę w ramach konsorcjum na "Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo - Zegrze Południowe" o łącznej wartości 158,4 mln zł netto, podała spółka.

Nokia uruchomiła usługi 5G dla Polkomtela, operatora sieci Plus, na obszarze Warszawy, a także w największych miastach we wschodniej części kraju, podała firma. Zakres współpracy obu firm obejmuje m.in. wdrożenie sieci nowej generacji na bazie istniejącej infrastruktury LTE Nokia AirScale.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) będzie sponsorem strategicznym polskiej piłki ręcznej przez kolejne cztery lata - do końca 2024 roku, podała spółka.

Elektrociepłownia Szczecin i Pomorzany, a także system ciepłowniczy w Gryfinie, które należą do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zostaną włączone do spółki z grupy odpowiadającej za obszar ciepłownictwa - PGE Energia Ciepła do połowy 2021 r., podała PGE. Dzięki temu PGE Energia Ciepła będzie zarządzać wszystkimi aktywami ciepłowniczymi grupy.