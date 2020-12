Przegląd informacji ze spółek

British Automotive Polska (BAP), spółka zależna British Automotive Holding (BAH) wystosowała do Jaguar Land Rover Limited (JLR) wezwanie do zapłaty 104,5 mln zł tytułem szkód poniesionych w związku z działaniami JLR w ramach dotychczasowej współpracy, podał BAH.

Zarząd mBanku zdecydował o powołaniu spółki, która będzie prowadziła towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI), podał bank. Będzie to uzupełnienie dla istniejącego supermarketu funduszy inwestycyjnych,

All in Games podpisał ostateczną umowę dotyczącą wspólnego wydania gry "Chernobylite" z The Farm 51 Group, podała spółka.