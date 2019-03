Przegląd prasy

--Polska nie zapłaciła za przegrany arbitraż z Abrisem. Prokuratura Generalna złożyła do szwedzkiego Sądu Najwyższego skargę na decyzję sądu apelacyjnego

-- Poczta Polska wzywa spółkę Pinewood Holding, właściciela giełdy kryptowalut BitBay, do natychmiastowego zaprzestania wykorzystywania jej znaku towarowego w serwisach społecznościowych i portalach internetowych

--W związku z prowadzonym postępowaniem antymonopolowym, PGNiG Termika złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o odstąpienie od wymierzania kary pieniężnej lub jej obniżenie, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG).

--Kruk podpisał z Wonga Worldwide Limited (In Administration) z siedzibą w Manchesterze list intencyjny dotyczący zakupu przez Kruka 100% udziałów w spółce Wonga.pl, podał Kruk.

--Dr Steffen Heeger, który w lutym 2018 r. objął w Selvicie stanowisko dyrektora ds. medycznych, dołączył do zarządu spółki, podała Selvita. Dr Heeger jest onkologiem z wieloletnim doświadczeniem w opracowywaniu leków onkologicznych. Obejmie funkcję członka zarządu 1 kwietnia br.

--Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Brastera do poniżej 5% w spółce, podała spółka.

--Famur ma umowę z JSC ArcelorMittal Temirtauna na dostawę kompleksu ścianowego do Kazachstanu o wartości 93,6 mln zł netto, podała spółka. Termin realizacji ustalono na IV kw. 2019 roku.

--Cyfrowy Polsat dokonał rewizji polityki dywidendowej i zamierza w okresie 2019-2021 zarekomendować wypłatę dywidendy w łącznej kwocie nie niższej niż 2,79 zł w przeliczeniu na jedną na akcję w trzech równych kwotach, czyli po co najmniej 0,93 zł na akcję do wypłaty w każdym roku w tym okresie, podała spółka.

--P.A. Nova z uwagi na ryzyko wystąpienia straty na kontrakcie realizowanym dla firmy Schumacher GmbH rozbudowy zakładu produkcyjnego w Malsfeld utworzyła rezerwę w wysokości 9 472 900 zł (2 203 tys. euro), podała spółka. Rezerwa obejmuje całość strat poniesionych i prognozowanych do zakończenia kontraktu.

--ES-System odnotował ok. 0,8 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2018 r. (spadek o 136,4% r/r) przy ok. 49,3 mln zł przychodów (spadek o 8,3% r/r), podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

--Grupa Azoty zakłada, że jej skonsolidowane przychody, m.in. dzięki realizacji projektu Polimery Police, wzrosną do 12,1 mld zł w 2025 roku, czyli o 25% wobec 2017 roku, bez przychodów wynikających z akwizycji spółki Compo Expert, poinformował ISBnews prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki.

--Akcjonariusze J.W. Construction Holding zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wyrażeniu zgody na nabycie przez spółkę do 17 771 888 akcji własnych (do 20% kapitału zakładowego) po cenie od 2,18 zł do 3,4 zł, wynika z uchwał walnego.