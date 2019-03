Przegląd prasy

-- Minister przedsiębiorczości tworzy dokument opisujący przypadki gnębienia polskich firm we Francji czy Belgii

-- Zeznania roczne wypełnione przez fiskusa to potencjalnie mniej pieniędzu z 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

-- Rozmowy toczące się między Deutsche Bankiem i Commerzbankiem w sprawie ich ewentualnej fuzji rodzą pytanie, czy w poszukiwaniu kapitału będą musiały one sprzedać mBank

-- Ok. 166 tys. osób prowadzi fikcyjną działalność gospodarczą , by mniej oddawać państwu, szacuje Instytyt Badań Strukturalnych

-- Po zejściu firmy Astaldi z placu budowy kolejowej linii do Lublina do inwestycji trzeba dołożyć prawie 1 mld zł

-- Rynek IT urósł w ubiegłym roku o ponad 7%, w czym pomogło m.in. 500+. Bieżący rok też ma być udany, wynika z danych IDC

--Zarząd Atalu zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 181,96 mln zł z zysku za 2018 r. na wypłatę dywidendy i 0,37 mln zł na kapitał zapasowy , podała spółka . Oznacza to, że do akcjonariuszy trafi 4,7 zł dywidendy na akcję.

--Zarząd Orbisu postanowił rozpocząć analizy dotyczące potencjalnego rozdzielenia działalności opartej na posiadaniu nieruchomości (głównie nieruchomości hotelowych, tzw. asset heavy) od działalności polegającej na zarządzaniu hotelami i świadczeniu innych usług (tzw. asset light - service business) we wszystkich krajach, w których spółka prowadzi działalność operacyjną, podał Orbis.

--Oferta Budimeksu, warta 1 487,4 mln zł netto, została uznana przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. Roboty budowlane na Stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni", podała spółka.

--R22, którego akcje od kilku dni są notowane w indeksie małych spółek sWIG80, stawia sobie za cel awans do indeksu średnich spółek mWIG40 w ciągu 2 lat, poinformował prezes i założyciel spółki Jakub Dwernicki. Podtrzymał też deklarację odnośnie planu podwojenia skali biznesu w ciągu 2 lat.

--Torpol złożył najtańszą ofertę, wartą ok. 568 mln zł brutto (tj. ok. 462 mln zł netto), w postępowaniu PKP PLK prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia, pn. "Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Leszno", etap IV - odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń, podał Torpol.

--Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, który wpłynął dziś do Sejmu, przewiduje obniżenie o 15% wymiaru tzw. podatku miedziowego. Skutkiem finansowym będzie obniżenie wpływu do budżetu państwa o szacunkowo 180 mln zł w 2019 r. oraz 240 mln zł w latach kolejnych.

--Wirtualna Polska Holding i INNC Limited złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie wspólnego przedsiębiorcy Digitics, podał Urząd.

--Grupa Lotos i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zrealizowały między 13 a 18 marca 2019 r. dwa komercyjne bunkrowania statków morskich skroplonym gazem ziemnym LNG, podało PGNiG. To pierwsze takie operacje przeprowadzone w portach morskich w Gdańsku i Gdyni. Firmy kontynuują współpracę w tym obszarze - wzmocni ona konkurencyjność polskich portów i spopularyzuje ekologiczne paliwo LNG na Bałtyku.

--Arctic Paper szuka pomysłów na to, by jeszcze bardziej uniezależnić się od papierów graficznych, poinformował prezes spółki Michał Jarczyński. Docelowo papiery niegraficzne miałyby stanowić nawet ponad 20% produkcji spółki.

--Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) udostępnił środowisko testowe dla dostawców usług płatniczych, oddając do dyspozycji wszystkich certyfikowanych dostawców usług płatniczych tzw. TPP testowy interfejs API umożliwiający bezpieczne i łatwe korzystanie z usług finansowych udostępnionych przez bank, podał BOŚ.

--Po tym, jak w 2018 roku ceny celulozy wyraźnie rosły, w 2019 roku spodziewana jest odwrotna tendencja, co powinno być korzystne dla Arctic Paper, zapowiedział prezes spółki Michał Jarczyński.

--Getin Noble Bank (GNB) planuje na ten rok wprowadzenie nowych rozwiązań do bankowości mobilnej. W kwietniu bank zaoferuje m.in. możliwość zakupu podróżnej polisy ubezpieczeniowej przy użyciu smartfona. Dostawcą usługi będzie jedna z wiodących firm ubezpieczeniowych w kraju. W najbliższych tygodniach bank przeprowadzi również integrację ApplePay z aplikacją mobilną banku, poinformował ISBnews.tv członek zarządu GNB Tomasz Misiak.

--Capex Arctic Paper wyniesie 110-120 mln zł w 2019 r. w porównaniu do 175,3 mln zł w ub. roku, poinformował prezes spółki Michał Jarczyński.

--Polska Grupa Energetyczna (PGE) zgłosiła uwagi do projektu rozporządzenia Ministerstwa Energii do ustawy ws. cen energii elektrycznej, ale na razie nie planuje ich ujawnić, wynika z wypowiedzi prezesa PGE Henryka Baranowskiego.

--Polska Grupa Energetyczna (PGE) prowadzi rozmowy w sprawie udziałów spółki EJ1, w której ma już 70% i spodziewa się ich rozstrzygnięcia do końca tego lub przyszłego miesiąca, wynika z wypowiedzi prezesa PGE Henryka Baranowskiego.

--Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała umowę o współpracy z Centrum Badawczym Konwersja Energii i Źródła Odnawialne (KEZO) należącym do Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk.

--CEZ oczekuje wzrostu zysku netto w tym roku do 17-19 mld CZK oraz zysku EBITDA do 57-59 mld CZK, podała spółka.

--Inter Cars odnotował 42,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2018 r., co oznacza spadek o 11,6% r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. W całym 2018 r. szacowany zysk netto grupy wzrósł o ok. 3% r/r i wyniósł 223 mln zł.

--VRG planuje capex na poziomie ok. 25 mln zł w 2019 roku, podała spółka. Grupa kapitałowa zakłada rozwój sieci sprzedaży do 607 salonów (wobec 568 obecnie) o powierzchni 55,7 tys. m2 do końca 2019 roku.