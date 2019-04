Przegląd prasy

--Poczta Polska uruchomi sieć maszyn do odbioru paczek w sklepach Biedronki i na stacjach Orlenu wg gazety

--Pomiędzy ministrami nie ma zgody co do sposobu wyliczania rekompensat dla firm energetycznych za brak podwyżek cen energii

--PKP Cargo chce być do 2023 r. liderem na całym obszarze Trójmorza, ale głównie na rynku przewozów intermodalnych

--Rekonstrukcja rządu związana w wyborami do europarlamentu nie obejmie Teresy Czerwińskiej wg gazety

--Ponad 4,7 tys. zgłoszeń zarządców sukcesyjnych pojawiło się do połowy marca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

--Globalworth kupuje Warsaw Trade Tower i Rondo Business Park za ok. 170 mln euro

--Skarb Państwa może wnieść do PHN Chemobudowę Kraków i CBPG za akcje

--PKO BP: Rynek chemii gospodarczej będzie rósł średnio o 1,7% rocznie do 2023 r.

--Przychody Wojasa wzrosły o 10% r/r do 19,58 mln zł w marcu

--Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 1,33% r/r w III

--Glapiński: Wzrost PKB ok. 4,5%, inflacja blisko dolnej granicy pasma celu w 2019

--Glapiński: RPP może nie będzie musiała zmieniać poziomu stóp do końca kadencji

--Wskaźnik PMI dla usług USA spadł do 55,3 pkt w marcu wg fin. danych

--Kwieciński: Nowelizacja Prawa budowlanego trafi wkrótce do konsultacji

--KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 30,6% r/r do 1,14 mld zł w I-II

--Nowela dot. wykazu podatników VAT została skierowana do sejmowej komisji

--Navigator/Fordata: Liczba transakcji M&A spadła r/r do 46 w I kw. 2019 r.

--Przychody VRG wzrosły o ok. 27,5% r/r do ok. 73,2 mln zł w marcu