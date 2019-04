Przegląd prasy

--Do Polski dotarła już zanieczyszczona ropa z Rosji; na Białorusi doprowadziła do uszkodzenia jednej z rafinerii

--Indeks WIG20 wzrósł o 0,22% na zamknięciu we wtorek

--NBP: Zagraniczne inwestycje bezp. w Polsce wzrosły o 20% do 41,5 mld zł w 2018r.

--MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,9% m/m do 963,57 mld zł w lutym

--MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło szac. o 1,6% m/m do ok. 979 mld zł w III

--MPiT: Sprzedaż detaliczna wzrośnie o ok. 6% r/r w kwietniu

--Przychody Asbisu spadły wstępnie o ok. 10% r/r do ok. 147 mln USD w marcu