Przegląd prasy

-- Nie będzie już darmowych uprawnień do emisji CO2. System zostanie zastąpiony nowym, skupionym wokół funduszu modernizacyjnego

--Uziemione od 5 miesiecy MIG-i i 29 mogą już nie wrócić do służby w Wojsku Polskim

--Do końca 2020 r. w jednym dużym mieście w Polsce ma działać sieć 5G. Resort cyfryzacji zapewnia, że mimo protestów i legislacyjnych problemów wszystko się uda

--Itaka, TUI, Grecos, Neckermann i eSky nie zapłaciły CIT za 2018 r. Enter Air natomiast wpłacił do państwowej kasy więcej niż łącznie 10 największych firm z branży

--Przychody Wittchena wzrosły o 22% r/r do 23,8 mln zł w lipcu

--Alior Bank otworzy program emisji obligacji na łącznie do 5 mld zł

--Przychody VRG wzrosły o ok. 35,1% r/r do ok. 85 mln zł w lipcu