Przegląd prasy

--MF: Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie będą musiały zakładać dodatkowego rachunku dla split payment do zakupów poniżej 15 tys. zł

--W PGNiG cały czas trwają analizy dotyczące zwiększenia pojemności magazynu w Wierzchowicach do 2 mld m3 z 1,2 mld m3

--KNF daje do zrozumienia, że preferowanym przez nią rozwiązaniem będzie wzięcie przez Commerzbank odpowiedzialności za wart 16,9 mld zł portfel hipotek walutowych mBanku (w tym 13,8 mld zł to franki) w razie sprzedaży banku

--Samorządy ograniczają liczbę punktów sprzedaży alkoholu o 2,6 tys. w 2018 r., do 127 tys., stawiają też na działania profilaktyczne i edukacyjne

--Wyrok TSUE ws. frankowiczów może wstrząsnąć całą branżą; wg ekspertów, konsekwencje orzeczenia mogą ponieść wszyscy, nie tylko ci, którzy zaciągali zobowiązania we franku

--ZGH Bolesław: Do końca roku zakończymy największą z naszych obecnych inwestycji wartą 300 mln zł budowę hali wanien elektrolitycznych; rozruch zaplanowany jest na drugi kwartał

--Indeks WIG20 spadł o 0,72% na zamknięciu we środę

--Awbud powiększył aneksem wartość umowy z Murapol Westini do 76,7 mln zł netto

--Work Service: Odsetek firm zwiększających zatrudnienie spadł r/r do 24,4%

--KRD: Biura podróży zanotowały sezonowy wzrost zadłużenia do 17,2 mln zł

--Grupa Kęty prognozuje ok. 92 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

--Hollywood złożył do KNF wniosek ws. zniesienia dematerializacji akcji

--Jeronimo Martins Polska 'w pełni współpracuje' z UOKiK, by wyjaśnić wątpliwości

--PGNiG OD dostarczy ok. 1000 ton LNG do aut ciężarowych Bisek-Asfalt do VI 2020r.