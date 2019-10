Przegląd prasy

--Waszyngton może, bez bilateralnych umów z innymi krajami, obligować amerykańskich operatorów chmury do udostępnienia gromadzonych w niej danych klientów - a partnerem w polskiej publicznej chmurze jest Google

--The Farm 51 otrzymało nagrodę Sina Games w konkursie CEEGA 2019 za grę "World War 3"

--Rozpoczęły się prace nad nowym rozporządzeniem ustalającym dopuszczalne poziomy pól PEM; MC chce, by nowe normy PEM były zgodne z zaleceniami IC-NIRP dla państw UE

--BGK: Koszty transformacji polskiej energetyki to 93 mld euro w horyzoncie 2040 r.

--Prezes Atalu: Koncentrujemy się wciąż na mieszkaniówce, a lokale inwestycyjne czy biurowce to uzupełnienie naszej oferty

--Jeśli nie będzie likwidacji limitu składek na ZUS i pojawi się 13. emerytura, to nawet dodatkowe miliardy z OFE nie zapewnią budżetu bez deficytu wg gazety

--Itaka szacuje, że obrót, który w 2018 r. wyniósł 2,5 mld zł, wzrośnie o około 7% w tym roku, a zysk zwiększy się z 24,53 mln zł do 85 mln zł

--Po awarii w elektrowni należącej do Energi w Ostrołęce do Narwi wyciekł olej turbinowy

--TFI BDM złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia zarządzania 4 funduszami

--JassWell złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia Belamia 1 i Convert PL

--PPL złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia Baltony

--BPS TFI złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia Spinoza FIZAN

--ME zaakceptowało wnioski na ponad 14,3 mln zł w ramach programu 'Mój Prąd'

--Euro Styl wprowadził do oferty 167 lokali w ramach kolejnego etapu os. Beauforta

--BM Reflex: Ceny paliw do końca miesiąca powinny pozostać stabilne

--JLL: Deweloperzy oddali do użytku 54 tys. m2 powierzchni handlowych w III kw.

--PHN złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia Chemobudowy i CBPG

--GUS: Wynik finansowy netto TFI spadł o 5,5% r/r do 471,9 mln zł w I półr.

--Moody's podniósł rating depozytów długoterminowych Credit Agricole BP do A3

--GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła we wrześniu w 27 z 34 działów przemysłu

--MPiT kieruje do konsultacji projekt ustawy, która ma wprowadzić 'Mały ZUS plus'

--Movie Games wydał 'The Beast Inside' na PC, docelowo na PS 4 i Xbox One

--CFG z Grupy PlayWay ma umowę z Running With Scissors na produkcję nowej gry

--Haitong Bank: Wpływy z najbliższej aukcji 5G w Polsce moga wynieść ok. 2 mld zł

--CPI FIM złożył wniosek do UOKiK w spr. przejęcia kontroli nad Dakota lnvestments

--Gaz-System: Połączenie Polska-Ukraina wymaga inwestycji by zwiększyć przesył gaz

--Przychody Grupy Orbis wzrosły wstępnie o 7,2% r/r do 406,1 mln zł w III kw. 2019

--Przychody Esotiq & Henderson wzrosły o ok. 11% r/r do ok. 14 mln zł w IX