Przegląd prasy

--Opóźnienie przekształcenia OFE w IKE oznacza, że z OFE do ZUS trafi dodatkowe 6 mld zł wg gazety

--"Młodzi cyfrowi": Co 10. uczeń w wieku 12-19 lat przyznaje, że korzysta ze swojego smartfona bez przerwy; dla 97% nastolatków narzędziem najczęściej używanym do korzystania z sieci jest właśnie smartfon

--Indeks WIG20 wzrósł o 0,37% na zamknięciu we wtorek

--KNF zatwierdziła prospekt emisyjny ZCh Police w zw. z emisją akcji serii C

--KNF nakazała przeniesienie instrumentów finans. środków z Vestor DM do DM PKO BP

--Wskaźnik PMI dla usług USA spadł do 50,6 pkt w X wg fin. danych

--Przychody VRG wzrosły o ok. 32,1% r/r do ok. 75,7 mln zł w październiku