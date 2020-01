Przegląd prasy

--Polski rynek gastronomiczny w 2019 r. wart był 36,6 mld zł, w dwie dekady jego wartość się podwoiła, a liczba placówek wzrosła z 43 tys. w 2000 r. do ponad 76,5 tys. obecnie, według GfK Polonia

--Wzrost gospodarczy wyniósł w Polsce 3,9% w 20219 r., a prognozy zakładają, że w 2020 r. wyhamuje do 3,5%, mówi Beata Javorcik, główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

--Średnia prognoz Bloomberga sugeruje, że 10 banków notowanych na GPW osiągnie 15,95 mld zł zysku netto w 2020 r., co oznaczałoby wzrost o 15% r/r.

--Leszek Skiba, wiceminister finansów, podpisał rozporządzenie, które o 6 miesięcy (do 1 lipca 2020 r.) odwleka obciążenie 19-proc. podatkiem dochodowym dywidend wypłacanych na rzecz polskich funduszy inwestycyjnych

-- GDDKiA nie udało się w 2019 r. pobić rekordu otwarcia nowych dróg. Przybyło za to tras, które zakończą się kilka lat później, niż planowano

--PGE zawiąże ok. 220-260 mln zł rezerwy w zw. z zatwierdzeniem taryfy PGE Obrót

--PGE wybrała ofertę GE i Polimeksu na ok. 3,7 mld zł na bloki gaz. w Dolnej Odrze

--Przychody VRG wzrosły o ok. 5,6% r/r do ok. 156,3 mln zł w grudniu