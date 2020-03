Przegląd prasy

--Janusz Jankowiak: Pomoc rzadu przeznaczona na utrzymanie miejsc pracy kierowana jest do 2-3% zatrudnionych

--Wskaźnik zaufania konsumentów do gospodarki strefy euro, obliczany przez Komisję Euopejską zmalał w marcu do najniższego od ponad 5 lat poziomu

--Wiceminister sprawiedliwości: Liczba postępować dotyczących upadłości konsumenckiej zwiększy się do 30 tys. rocznie z ok. 8 tys. w najbliższych latach

--IBRIS dla DGP: 46,8% badanych firm za najważniejsze rozwiązanie w ramach tarczy antykryzysowej uważa państwowe dopłaty do pensji pracowników dla utrzymania miejsc pracy. Na 2. pozycji są odroczenie lub rozłożenie na raty składek ZUS bez opłatoraz odroczenie rat kredytów hipotecznych w porozumiemiu z bankiem

-- Na ten tydzień wstępnie zaplanowane jest spotkanie KNF z audytorami w sprawie stosowania przepisów w zakresie oferowania wakacji kredytowych oraz podejścia do kwestii pogorszenia się jakości aktywów

--PFR wesprze inwestycje Taurona w OZE; przekaże co najmniej 50 mln zł na każdą

--PSE: Cena zamknięcia w dodatkowych aukcjach mocy na 2021 r. to 286,01 zł/kW/rok

--Stelmet wstrzyma produkcję na okres od 1 IV do połowy IV

--Produkcja miedzi płatnej KGHM wzrosła o 3% r/r do 55,3 tys. ton w lutym

--WA: Produkcja stali w Polsce spadła o 21,6% r/r do 0,6 mln ton w lutym

--JR Holding ASI chce pod koniec roku rozpocząć przygotowania do przejścia na GPW

--United Beverages wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Distribev Orbico

--Rząd chce upoważnić ministra zdrowia do zakupów środków ochrony osobistej

--Inpro miało wstępnie ok. 43 mln zł zysku netto w 2019 r.

--Bank Millennium umożliwia płatności zbliżeniowe bez PIN-u do 100 zł

--Euro Styl wprowadził do oferty 124 lokale w ramach I etapu os. Perspektywa

--7KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł r/r do 7,22 mld zł w 2019 r.

--GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 7,5% r/r do 121,2 mld zł w 2019

--PEX PharmaSequence: Rynek apteczny wzrósł o 9,7% r/r do 3,35 mld zł w lutym

--MF: Alkohol używany do płynów dezynfekujących do piątku bez akcyzy

--MZ: 15 nowych potwierdzonych przypadków, liczba zarażonych COViD wzrosła do 649

--Asbis: Przychody wzrosły o ok. 15% r/r do ok. 176 mln USD w II; prognoza - w V