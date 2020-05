Przegląd prasy

-- Ceny wyjazdów wakacyjnych są już podobne do ubiegłorocznych, tańsze oferty pozostały na maj i czerwiec

--Zubelewicz z RPP: Obniżki stóp procentowych nie były potrzebne, bo osłabiły zaufanie Polaków do własnej waluty. Niskie stopy ułatwią także wykupywanie aktywów w Polsce przez zagraniczne podmioty

--Banki odkurzają przepisy sprzed 30 lat, żeby ratować firmy przed bankructwem. To pomysł na ominięcie niewydolnych sądów

--Wystarczyły niespełna trzy tygodnie, by sytuacja na rynku krajowych i międzynarodowych przewozów towarowych stanęła na głowie

--Play wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Virgin Mobile Polska

--Archicom Polska wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia BDH Development

--Moody's obniżył perspektywy ratingów BNP Paribas BP do stabilnej

--Wskaźnik PMI dla usług USA spadł do 26,7 pkt w IV wg fin. danych

--KIG: PKB spadnie o 0,5% w 2020 r., stopa bezrobocia wzrośnie do 7,5% we IX br.

--Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 18% m/m do 651,42 pkt w kwietniu

--Deficyt w handlu zagranicznym USA wzrósł do 44,4 mld USD w marcu

--Przychody VRG spadły o ok. 65% r/r do ok. 29 mln zł w kwietniu