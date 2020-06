Przegląd prasy

-- Minister klimatu nie ugnie się pod żądaniami sprzedawców miału węglowego i od lipca nie będzie można już kupić najtańszego węgla do ogrzewania domów

-- Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, operujący kwotą 600 mln zł, nadal nie cieszy się popularnością. Do 18 czerwca zawarto 21 umów na 951 tys. zł

--Senat przegłosował poprawkę do ustawy o kontroli niektórych inwestycji, która zakłada, że inwestorzy z krajów OECD będą mogli swobodnie inwestować w Polsce

--Polacy odnoszą się do możliwości zakażenia koronawirusem z niepokojącyjm optymizmem, tymczasem Polska jest w UE w czołówce krajów z najwyższym poziomem zakażeń

--Senat opowiedział się za zwiększeniem dodatku solidarnościowego do 1,5 tys. zł

--The Farm 51 ma ostateczną umowę z My.com ws. rozwoju marki World War 3

--KNF: Wynik netto domów maklerskich spadł o 82,2% r/r do 27,7 mln zł w 2019 r.

--OSR: Koszt bonu turystycznego to maks. 4 mld zł, w projekcie ok. 100 tys. firm

--Rynek pracy nie sprzyja odbiciu konsumpcji do poziomu sprzed pandemii wg analit.

--Google Polska: 84% wyszukiwań podróży w ostatnim miesiącu to destynacje w kraju

--Prezes PKN Orlen: 22 VII to ostateczny termin decyzji ws. przejęcia Grupy Lotos

--Kościński: Chcemy, by tzw. estoński CIT obowiązywał od 1 stycznia 2021 r.

--Prezes PKN Orlen spodziewa się decyzji inwest. ws. Ostrołęki C w 1-1,5 miesiąca

--Sasin: Ruszyły prace nad wydzieleniem aktywów węglowych do jednego podmiotu

--PAIH: Hyland Software otworzy w Katowicach centrum B+R, zatrudni ok. 80 osób

--Gra 'This War of Mine' 11 bit Studios wejdzie na listę lektur nieobowiązkowych

--Voicetel: Wartość rynku voicebotów w Polsce szybko zmierza do 100 mln zł

--Protektor chce wrócić do dywidend od 2021 r., jeśli zrealizuje scenariusz bazowy

--InventionMed ma umowę dystrybucyjną z koreańską Proster Company Ltd.

--Strategia Protektora zakłada zwiększenie przychodów do ok. 180 mln zł do 2023 r.