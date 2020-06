Przegląd prasy

--Polskie banki są zalewane pozwami sądowymi dotyczącymi kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich

-- Wiedza Polaków o e-autach nadal jest znikoma. Co drugi badany nie odróżnia auta elektrycznego od hybrydy

--Otwarcie galerii handlowych z początkiem maja przyczyniło się do zaskakująco mocnego odbicia sprzedaży detalicznej

-- W nowej perspektywie unijnej Polska może spodziewać się rekordowej skali dotacji na modernizację i realizację nowych linii kolejowych, ale nie ma co liczyć na duże dofinansowanie budowy dróg

-- Walne zgromadzenie akcjonariuszy bydgoskiej Pesy 23 czerwca ma zdecydować o dalszym istnieniu spółki. Prezes PFR zapewnia, że to tylko formalność

--MF: Zadłużenie SP wzrosło o 3,9% m/m do 1 077 179,8 mld zł w kwietniu

--MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło szac. o 0,9% m/m do ok. 1 087,4 mld zł w V

--Cisco nadal poszukuje inżynierów do centrum w Krakowie, m.in do analityki danych

--MR: Tempo spadku sprzedaży detalicznej może spowolnić do 5% r/r w czerwcu

--Aruba Cloud: Co trzecia średnia i duża firma w Polsce wykorzystuje chmurę

--GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysł. wzrósł do -19,9 w VI

--Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

--Echo jest 'ostrożnie optymistyczne' co do wyników 2020 r.; nie zmieni strategii

--Asbis: Przychody wzrosły wstępnie o ok. 4% r/r do ok. 121 mln USD w maju