Przegląd prasy

--Wrocławska Infermedica pozyskała od inwestorów ok. 38 mln zł na sztuczną inteligencję do diagnozowania pacjentów

--Spadek zysków banków będzie jeszcze postępował, co negatywnie wpłynie na ich rentowność i zdolność do finansowania gospodarki

--Bijące rekordy cenowe złoto pociąga za sobą wzrost kursu srebra, a to z kolei notowania akcji KGHM

--Rząd przygotowuje projekt ustawy mającej na celu likwidację Rzecznika Finansowego i przeniesienie jego obowiązków do UOKiK razem z pracownikami wg gazety

--Łączne przychody Grupy BoomBit wzrosły o 8% m/m do 9,8 mln zł w lipcu

--Indeks WIG20 wzrósł o 1,2% na zamknięciu we środę

--Asseco udostępniło aplikację do monitorowania zdrowia przez pacjentów

--Asseco wdrożyło platformę do e-podpisu w BFF Banking Group w Polsce

--Projekt nowelizacji KSH ws. m.in. nadzoru w spółkach trafił do konsultacji publ.

--LPP przystąpiło do inicjatywy 'Zero Discharge of Hazardous Chemicals'