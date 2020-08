Przegląd prasy

-- Rząd proponuje podwyżkę najniższego wynagrodzenia dla osób na etacie do 2800 zł i 18,30 zł za godzinę na zleceniu

--Prezes APS Energia: Spółka mocno przyspiesza w temacie akwizycji. W tej chwili mamy wybranych 6-7 podmiotów, które chcielibyśmy dołączyć do grupy. W dwóch czy trzech przypadkach możemy mówić o perspektywie roku

-- Po kilku miesiącach stagnacji frankowicze coraz chętniej procesują się z bankami. Najbliższe miesiące będą kluczowe dla przyszłości posiadaczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do franków

--Play wprowadza nową ofertę Play Now TV Box

--New Work uruchomił w Gdańsku lokalizację pod biura elastyczne

--Żabka i Uber Eats uruchamiają usługę dostaw zakupów do domu

--Comarch ma umowę z Vodafone New Zealand o wartości min. 295,38 mln zł

--MF miało do dyspozycji 7,16 mld euro środków walutowych na koniec lipca

--Anwim wnioskuje do UOKiK ws. nabycia części mienia Snowfinch 17

--No Gravity Games ma umowę z J. Perzanowskim na wydanie gry 'Destropolis World'

--QubicGames planuje co najmniej 20 premier gier do końca 2020 r.

--Bloober Team wybrał Juno Capital Partners LLC do obsługi M&A

--MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 291,9 mld zł

--All in! Games stawia na ok. 10 gier rocznie, urządzenia nowej generacji, e-sport