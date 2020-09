Przegląd prasy

--Polski rząd szykuje pakiet ułatwień dla programistów i startupów, które będą chciały przenieść się do Polski wg informacji dziennika

--Patkowski z MF: Jeśli chodzi o dochody, cofnęliśmy się o 1,5-2 lata, w 2021 r. będą one na poziomie niewiele wyższym niż w 2019 r. Natomiast wydatki rosną w takim tempie, jakby nic się nie wydarzyło. Teraz naszym zadaniem jest odbudowa wzrostu dochodu do poziomów sprzed pandemii. Ale zabierze nam to trochę więcej czasu niż rok