Przegląd prasy

--UKNF przesłał do Ministerstwa Finansów pakiet proponowanych zmian do przepisów dotyczących wezwań do sprzedaży akcji. Kluczowe zmiany dotyczą ustanowienia 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu jako progu przejęcia kontroli rodzącego obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji