Przegląd prasy

--Do strefy euro wróciła recesja, ale dużo płytsza niż wiosną. Inaczej niż wtedy kłopotów uniknął przemysł

--Prezes Pekao TFI: Tylko około 20% pracowników firm, które tej jesieni przystąpią do pracowniczych planów kapitałowych, zostanie w nowym programie emerytalnym

--Dyrektor finansowy Monnari Trade: Początek listopada pod względem sprzedaży był rewelacyjny ze względu na świadomość, że za chwilę dojdzie do zamknięcia galerii

-- Mimo braku publikacji ustawy lekarze i pielęgniarki walczący z COVID-19 mogą domagać się przed sądami wypłacenia 100-proc. dodatku do pensji

--Obniżone niemal do zera stopy procentowe są coraz bardziej widoczne się w wynikach krajowych ubezpieczycieli. O problemie zaczynają mówić także zagraniczni właściciele krajowych towarzystw

--Praca z domu w czasie pandemii nie pozbawia osobę mieszkającą z dala od firmy prawa do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów - zapewnia Ministerstwo Finansów

--Prezesi banków napisali list do premiera, w którym skarżą się na UOKiK, kierowany przez Tomasz Chróstnego. Według nich, jego absurdalne podejście do zmian w regulaminach powoduje chaos prawny i pogorszy sytuację klientów

--MKiŚ: Konsultacje ws. regionalnego hubu gazowego potrwają do 15 stycznia 2021 r.

--Wskaźnik PMI dla usług USA wzrósł do 57,7 pkt w XI wg wst. danych

--Wskaźnik PMI dla przemysłu USA wzrósł do 56,7 pkt w XI wg. wst. danych

--Ferrum miało wstępnie ok. 3,73 mln zł straty netto w I-III kw. 2020 r.

--BGK zaoferuje 10- i 20-letnie obligacje za min. 1 mld zł na przetargu we środę

--UOKiK: B. Handlowy i B. Pocztowy nie stosują się do wyroku tzw. małego TSUE

--MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 304,1 mld zł

--Koszt noweli o elektromobilności dla firm to dodatkowe 13 mld zł w ciągu 10 lat

--Robyg wprowadził do oferty 146 lokali w ramach os. Porto w Gdańsku

--Santander Leasing włączył do oferty usługę eFaktoring NFG

--Torpol szacuje rentowność na sprzedaży brutto portfela na 2021 r. na ok. 6%

--MRiRW: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 6,7% r/r do 25,07 mld euro w I-IX

--GUS: Liczba mieszkań oddanych do użytku spadła o 3,4% r/r w październiku

--Wskaźnik PMI dla usług strefy euro spadł do 41,3 pkt w XI wg wst. danych

--Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro spad do 53,6 pkt w XI wg wst. danych

--GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. spadł o 11,4% r/r do 85,4 mld zł w I-III

--GUS: Udział e-handlu w sprzedaży detalicznej wzrósł do 7,3% w październiku

--Columbus Energy kupi 13 spółek realizujących projekty PV o mocy ok. 153,87 MWp

--Wskaźnik PMI dla sektora usług Niemiec spadł do 46,2 pkt w XI wg wst. danych

--Wskaźnik PMI dla przemysłu Niemiec spadł do 57,9 pkt w XI wg wst. danych

--Przychody Asbisu wzrosły wstępnie o ok. 12% r/r do ok. 221 mln USD w X