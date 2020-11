Przegląd prasy

--Od 1 grudnia Białorusini przyjeżdżający na wizę humanitarną, a także specjaliści IT i lekarze nie będą już musieli starać się o zezwolenie na pracę w naszym kraju wg gazety

--Zdaniem przedsiębiorców działających w sektorze e-papierosów obowiązujące od 1 października stawki podatku akcyzowego doprowadziły do zamrożenia produkcji, bo konsumenci nie kupią znacznie droższych wyrobów

--Grupa Atlas szuka do przejęcie firmy produkcyjnej w Niemczech z min. 50 mln euro sprzedaży, przygotowuje się do budowy nowej fabryki w Rumunii

--Zwinogrodzka z MKiDN: Wartość działań pomocowych dla sektora kultury to 6 mld zł

--Indeks WIG20 wzrósł o 1,49% na zamknięciu we wtorek

--Produkcja miedzi płatnej KGHM wzrosła o 9% r/r do 61,1 tys. ton w październiku

--MI/CUPT: Kolejowe przewozy intermodalne wzrosną do ok. 3 mln TEU w 2028-2029

--worldsteel: Produkcja stali w Polsce spadła o 18% r/r do 0,62 mln ton w X

--Budimex oczekuje ofert na zakup Budimex Nieruchomości do 21 grudnia 2020

--Rząd zwiększył środki na budowę przekopu przez Mierzeję Wiślaną do 1,98 mld zł

--PARP ogłosiła konkurs 'Design dla przedsiębiorców. Dostępność Plus'

--PEX PharmaSequence: Rynek apteczny wzrósł o 4,6% r/r do 3,6 mld zł w X

--Best Western i PHH wprowadzą na polski rynek markę Aiden by Best Western