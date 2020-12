Przegląd prasy

--Grant Thornton: Wynagrodzenie w Polsce wynosiło ok. 1150 euro na miesiąc brutto w 2019 r., zaś średnio w UE - 3043 euro (w strefie euro - prawie 3300 euro)

-- Mimo kryzysu restauracje i hotele muszą do stycznia kupić kasy fiskalne online. Nie będzie kolejnego odroczenia

--Klienci nieistniejącego już Domu Maklerskiego WGI domagają się dziś pociągnięcia do odpowiedzialności prokuratorów i sędziów

--Nielsen: Polacy kupili ponad 6,2 mln litrów środków (w tym żeli i płynów) do dezynfekcji rąk w okresie od stycznia do końca października br., co oznacza wzrost o ponad 47% r/r