Przewozy PKP Cargo spadły o 27,1% r/r do 6,1 mln ton w kwietniu

"To [zwiększone przewozy intermodalne] jest kolejny dowód na słuszność naszej strategii, aby przekształcać PKP Cargo z przewoźnika dla przemysłu ciężkiego w europejskiego operatora logistycznego, czego ważnym składnikiem jest wzrost przewozów intermodalnych. Stanowią one już ponad 15% naszej pracy przewozowej, a jeszcze kilka lat temu ten wskaźnik wynosił nieco ponad 6% " - powiedział prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.

"Od grudnia 2018 roku rynek przewozów kolejowych w Polsce nieprzerwanie kurczy się r/r, a w kwietniu 2020 dynamika spadku r/r mocno przyspieszyła - co wynikało z negatywnego wpływu pandemii COVID-19 i związanych z nią obostrzeń natury gospodarczej oraz społecznej na aktywność ekonomiczną i w rezultacie, dostępne do przewozu wolumeny towarów. Wolumen przewozów na całym rynku wyniósł w tym czasie 16,3 mln ton (-18,2% r/r), tj. ukształtował się na najniższym poziomie od stycznia 2016 roku. W kwietniu 2020 roku wykonana przez rynek praca przewozowa obniżyła się w jeszcze większym stopniu do 3,7 mld tkm (-22,3% r/r), spadając do najniższego miesięcznego poziomu od grudnia 2016 roku. W porównaniu z marcem 2020 roku rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce skurczył się o 13,4% według masy towarowej i 15,3% pod względem pracy przewozowej" - czytamy dalej w komunikacie.