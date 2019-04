Przychody AmRestu wzrosły wstępnie o 28,1% r/r do 445 mln euro w I kw. br.

"Poza rozwojem organicznym na dynamikę sprzedaży grupy w I kw. 2019 pozytywnie wpłynęła konsolidacja wyników niedawno przejętych 15 restauracji KFC we Francji, sieci Pizza Hut w Rosji, Armenii i Azerbejdżanie, Bacoa w Hiszpanii oraz Sushi Shop. Z wyłączeniem sprzedaży wymienionych biznesów przychody grupy w I kw. 2019 wzrosły o 12,6%. Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej wyniosła w I kw. 2019 186 mln euro, co stanowi wzrost o 13,6% w porównaniu do I kw. 2018 r. Sprzedaż wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 16,1%" - czytamy w komunikacie.