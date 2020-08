Przychody TIM wzrosły wstępnie o 19,7% r/r do 86,35 mln zł w lipcu

Przychody z kanału e-commerce wyniosły w lipcu 59,5 mln zł, co oznacza wzrost o 15,5% r/r. Narastająco, w okresie styczeń-lipiec przychody z e-commerce wzrosły o 16% r/r do 368,55 mln zł, podano również.

"Nasza rozpędzona machina sprzedażowa nie ma wakacji. Pierwszy raz poziom 80 mln zł przekroczyliśmy, i to nieznacznie, w październiku 2019 r., a więc w szczycie zakupów w branży elektrotechnicznej, który przypada na ostatni kwartał roku. Tym razem rekord bijemy na początku lata. Ponad 86 mln i niemal 20-proc. dynamika sprzedaży już teraz rozbudzają nasze apetyty na to, co może wydarzyć się jesienią" - skomentował prezes Krzysztof Folta, cytowany w komunikacie.