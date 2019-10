handel detaliczny 51 minut temu

Przychody TIM wzrosły wstępnie o 9% r/r do 72,34 mln zł we wrześniu

Przychody TIM wzrosły o 9% r/r do 72,34 mln zł we wrześniu 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-wrzesień przychody wzrosły o 6,1% r/r do 588,05 mln zł.