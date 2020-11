Przychody topnieją. Operator KFC i Pizza Hut podał wyniki

W trzecim kwartale przychody ze sprzedaży spadły rok do roku o prawie 13 proc. i wyniosły 441,4 mln euro - poinformował we wtorek AmRest. Jak czytamy w raporcie kwartalnym, miało to miejsce w wyniku ograniczonej działalności biznesowej, towarzyskiej i turystycznej ze względu na restrykcje wprowadzone przez większość krajów na świecie w celu walki z epidemią COVID-19.

"Niestety ograniczenia wprowadzone w czwartym kwartale na niektórych z naszych rynków oznaczają przeciwności, które utrudnią nam działalność i opóźnią pełne odbicie do przyszłego roku. Dobrze wykorzystaliśmy ostatnie kilka miesięcy, aby przygotować się na ewentualną drugą falę, dlatego nie spodziewamy się, by jej wpływ był tak dotkliwy jak wiosną" - powiedział, cytowany w raporcie, prezes Mark Chandler. Dodał, że klienci są teraz bardziej gotowi do przejścia do kanałów sprzedaży online.