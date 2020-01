Przychody Vetrex wzrosły o ponad 14% r/r do 108 mln zł w 2019 r.

"Miniony rok był dla nas bardzo dobry. Rosnące zainteresowanie produktami Vetrex potwierdza stabilną pozycję firmy na rynku stolarki otworowej PVC w segmencie premium. Jest to efekt konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju opartej z jednej strony na dostarczaniu produktów najwyższej jakości, a z drugiej na dopasowaniu oferty do potrzeb i oczekiwań klientów. Pozytywny wpływ na sprzedaż miała też dobra koniunktura w budownictwie jednorodzinnym oraz zwiększone zapotrzebowanie ze strony osób przeprowadzających termomodernizacje i remonty domów. Polacy chętnie i świadomie inwestują w bardziej zaawansowane i droższe rozwiązania, traktując okna i drzwi jako inwestycję na lata. Przywiązują dużą wagę zarówno do energooszczędności i funkcjonalności, jak i atrakcyjnego wzornictwa. W zeszłym roku rozbudowaliśmy nasze portfolio o kolejne produkty wpisujące się w aktualnie panujące trendy. Odświeżyliśmy również identyfikację wizualną oraz wymieniliśmy większość floty transportowej" - powiedział prezes Paweł Bielak, cytowany w komunikacie

"Pierwszy to okno LUM'UP z węższymi ramami i większą powierzchnią szyb, wpuszczające do wnętrz do 27% więcej naturalnego światła niż standardowe modele. Drugi to stałe przeszklenie narożne bez słupka z szybami łączonymi na step" - czytamy dalej.