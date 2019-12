Przychody VRG wzrosły o ok. 46,2% r/r do ok. 97,8 mln zł w listopadzie

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły ok. 66,2 mln zł (w tym Bytom 19,7 mln zł) i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2018 r. o ok. 58,6%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-listopad 2019 r. w tym segmencie wyniosła ok. 573,2 mln zł (w tym Bytom 171,5 mln zł) i była wyższa o ok. 53% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.