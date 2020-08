Przychody ze sprzedaży Radpolu w całym 2020 roku mogą być nieco niższe r/r

"Pozyskane zamówienia były niższe w I półroczu, niemniej jednak na koniec czerwca portfel zamówień do zrealizowania na kolejne półrocze jest wyższy niż w ubiegłym roku, co oznacza, że realizacja pozyskiwanych zamówień została przesunięta na drugie półrocze" - powiedziała Kułach podczas telekonferencji.

Podkreśliła, że klienci co do zasady nie rezygnują z zamówień, a przesuwają ich odbiór lub realizację. Wskazała też, że Radpol systematycznie zwiększa sprzedaż produktów przygotowywanych specjalnie dla klienta, które generują lepsze wyniki.

"Jeśli chodzi o eksport, to w pierwszym półroczu pozyskane zamówienia eksportowe były istotnie niższe w porównaniu do ubiegłego roku, natomiast bardzo mocno obudowaliśmy ten portfel w pierwszych sześciu tygodniach drugiego półrocza. Te zamówienia pozyskane w drugim półroczu pozwalają nam na stwierdzenie, że eksport ma szanse jeszcze w tym roku być wyższy niż w roku ubiegłym" - dodała prezes.

Jeśli chodzi o sprzedaż krajową, przewidywania zależne są od segmentu. W przypadku segmentu electro & tech, rok powinien być porównywalny, natomiast segment systemów rurowych to biznes mocno sezonowy, a najwięcej ofertowania odbywa się między marcem a czerwcem - tzn. w okresie, który w tym roku był najmocniej dotknięty pandemią. Jednocześnie Radpol nadal składa bardzo wysokie oferty w segmencie systemów rurowych ciepłowniczych i systemów rur tworzywowych, więc sprzedaż jest lepsza, np. w lipcu.

"Obawiam się, że w systemach rurowych preizolowanych, tradycyjne stosowanych na potrzeby systemów ciepłowniczych, spadek będzie kontynuowany. W przypadku rur tworzywowych dalej twierdzę, że jeżeli będą rozstrzygane oferty złożone przez nas w pierwszej połowie roku z realizacją w drugiej połowie roku, zwłaszcza na rynki wschodnie, to też bym powiedziała, że powinniśmy liczyć na porównywalny rok" - wskazała Kułach.

"Patrząc na całość i patrząc na trendy, to z punktu widzenia sprzedaży ten rok będzie ciut niższy niż ubiegły, a z punktu widzenia wyników bardzo bym chciała, żeby był porównywalny" - podsumowała.

W I poł. 2020 r. Radpol miał 2,57 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 2,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 65,47 mln zł w porównaniu z 73,5 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA (bez uwzględnienia wsparcia rządowego w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z FGŚP ) wyniósł 6,77 mln zł wobec 7,47 mln zł rok wcześniej.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.