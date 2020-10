PSE: Bezpieczeństwo pracy KSE wymaga więcej mocy dysp. w kierunku importu

"Analiza wystarczalności krajowych zasobów wytwórczych dla okresu od października 2020 r. do grudnia 2021 r. wykazała, że wartości wskaźników LOLE oraz max LOLP przekraczają dopuszczalny poziom standardu bezpieczeństwa pracy KSE" - czytamy w opracowaniu.

Zdaniem autorów analizy, do spełnienia standardu bezpieczeństwa jest wymagany dostęp do dodatkowego wolumenu mocy dyspozycyjnej na połączeniach transgranicznych, w kierunku importu do Polski.