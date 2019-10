PSE: Krajowe zużycie energii elektrycznej spadło o 1,09% r/r we wrześniu

Narastająco w okresie styczeń-wrzesień 2019 r. krajowe zużycie spadło o 0,66% r/r do 125,79 TWh.

Produkcja energii elektrycznej ogółem spadła o 4,97% r/r do 12,47 TWh we wrześniu, podały też PSE na swojej stronie internetowej. W okresie styczeń-wrzesień 2019 r. odnotowano spadek produkcji o 2,89% r/r do 118,35 TWh.