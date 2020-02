PSE przystąpiły do europejskiej platformy kompensowania niezbilansowań IN

"W dniach 12-14 lutego br. PSE przeprowadziły funkcjonalne testy współpracy z International Grid Control Cooperation (IGCC), w ramach którego wdrażany jest mechanizm IN. Ten ostatni krok, wykonany po wcześniejszym spełnieniu wszystkich formalnych i technicznych wymagań stawianych przed członkami IGCC, potwierdził jednoznacznie możliwość przystąpienia PSE do regularnej, operacyjnej działalności w IN" - czytamy w komunikacie.

Po dołączeniu do IGCC spółka rozpocznie okres przejściowy trwający do 12 miesięcy. W tym czasie zbierane będą doświadczenia dotyczące wpływu mechanizmu IN na bezpieczeństwo pracy KSE i połączonych systemów elektroenergetycznych. W tym okresie stosowane będą również limity operacyjne, względem wynikających z dostępnych międzysystemowych zdolności przesyłowych na profilu synchronicznym. Będą one sukcesywnie zwiększane, przy czym PSE w okresie przejściowym nie planują stosować limitów większych niż ok. ?500 MW. W uzasadnionych przypadkach limity operacyjne będą korygowane odpowiednio do bieżących warunków pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, podano także.

"Przystąpienie PSE do IGCC, w ramach którego wdrażany jest mechanizm IN, stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 22 Rozporządzenia Komisji (EU) 2017/2195 z dnia 23.11.2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Guideline on Electricity Balancing, EBGL)" - czytamy dalej.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 14 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

