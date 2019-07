PSE uruchomiły przetargi na świadczenie usług DSR w 2020 r.

Duzi odbiorcy energii elektrycznej, przedsiębiorcy oraz firmy agregujące odbiorców energii, mogą wziąć udział w postępowaniach publicznych w trybie przetargów nieograniczonych dotyczących czterech różnych programów DSR:

Program Gwarantowany IV (pakiety 2L-6L) podzielono na 5 pakietów odpowiadających wydzielonym obszarom (zdefiniowanym jako zbiór stacji elektroenergetycznych):

- Poznań: oczekiwany wolumen mocy dyspozycyjnej - 50 MW,

- PAK: oczekiwany wolumen mocy dyspozycyjnej - 50 MW,

- Łódź: oczekiwany wolumen mocy dyspozycyjnej - 40 MW,

- Lublin-Zamość: oczekiwany wolumen mocy dyspozycyjnej - 90 MW,

- Zielona Góra: oczekiwany wolumen mocy dyspozycyjnej - 50 MW.

Okres świadczenia usługi od 1 kwietnia do 30 września 2020 r.

Program Gwarantowany V obejmujący kraj z wyłączeniem 5 obszarów zdefiniowanych w Programie Gwarantowanym IV, podzielono na pakiety letni (1L) i zimowy (1Z), w ramach którego PSE planują zakupić wolumen redukcji w przedziale:

- Pakiet 1L od 460 do 740 MW - okres świadczenia od 1 kwietnia do 30 września.

- Pakiet 1Z od 400 do 600 MW - okres świadczenia od 1 lutego do 31 marca oraz od 1 października do 30 listopada 2020 r.

Dokładna wielkość wolumenu staje się jawna przed otwarciem ofert.

Program Bieżący - okres świadczenia usługi od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Program Bieżący Uproszczony - okres świadczenia usługi od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. - podano w komunikacie.

"Bez względu na program, usługę DSR może świadczyć każdy odbiorca przyłączony do sieci elektroenergetycznej, który został pozytywnie zweryfikowany przez operatora systemu, do którego jest przyłączony (jest to proces certyfikacji technicznej ORed) oraz posiada aktywny certyfikat ORed. Weryfikacja, dla odbiorców objętych ograniczeniami w poborze i dostarczaniu energii elektrycznej jest przeprowadzana w sposób nieangażujący uczestnika i polega na sprawdzeniu posiadania przez uczestnika odpowiedniego układu pomiarowego umożliwiającego rozliczenie - operator wydaje certyfikat obiektu redukcji 'nieaktywny" - czytamy dalej.

Odbiorcy nie podlegający ww. ograniczeniom chcący uzyskać certyfikat techniczny powinni natomiast skontaktować się z operatorem systemu, do którego są przyłączeni i złożyć wniosek o certyfikację ORed. Warunkiem pozyskiwania korzyści ze świadczenia usługi DSR jest aktywowanie certyfikatu (tj. przesłanie odpowiednie zgód i oświadczeń do właściwego operatora) i decyzja o przystąpieniu do programów DSR samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu.

Przyjmowanie ofert zakończy się w pierwszej połowie września. Szczegóły dotyczące poszczególnych postępowań, w tym terminy składania ofert, są dostępne na platformie zakupowej PSE, podano także.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 14 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

