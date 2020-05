PSE zażądały od Elektrobudowy 14 mln zł z gwarancji na prace przy stacji Konin

20 kwietnia Elektrobudowa podawała, że otrzymała od PSE pismo wraz z notą obciążeniową na łączną kwotę 20,6 mln zł, odnoszące się do odstąpienia przez zamawiającego od powyższej umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy oraz nałożenia przez zamawiającego kar umownych w wysokości 20,2 mln zł. Wartość ww. zadania inwestycyjnego obejmowała kwotę ok. 114,5 mln zł, natomiast zaawansowanie prac na dzień 20 kwietnia wynosiło ok. 68%.