PSEW za zwiększeniem liczby i budżetu dla instalacji OZE w aukcji w 2020 r.

"Istotne podniesienie zamówienia dla tego koszyka w przyszłorocznej aukcji pozwoli na utrzymanie trendu wzrostowego na rynku odnawialnych źródeł energii (OZE). Dzięki temu nie będziemy mieli do czynienia z deficytami w udziale OZE po 2023 r., co znów postawi pod znakiem zapytania nasze cele na 2030 r. W krótszej perspektywie korzyścią z większego zamówienia będzie możliwość realizacji zarówno dynamicznie rozwijających się projektów dużych farm słonecznych, jak i obniżających najmocniej hurtowe ceny energii projektów wiatrowych, których po tegorocznej aukcji zostanie jeszcze sporo na rynku" - powiedział prezes PSEW Janusz Gajowiecki, cytowany w komunikacie.

Z wyliczeń PSEW wynika, że tylko członkowie stowarzyszenia mają w swoich portfelach projekty o łącznej mocy 1,5 GW, z czego 1,2 GW w wietrze i ok. 300 MW w dużych projektach fotowoltaicznych.

W ocenie PSEW, budowa farm wiatrowych to również korzyści w postaci miejsc pracy i przychodów dla osób fizycznych, gmin i budżetu państwa. Przygotowanie i budowa 10 MW lądowej farmy wiatrowej generuje 173 miejsca pracy, a jej eksploatacja wymaga zaangażowania 6 osób. Każdy megawat mocy zainstalowanej w wietrze na lądzie wnosi do budżetu państwa 7 tys. zł rocznie z tytułu podatków PIT i CIT. Średni dochód z podatku od nieruchomości dla gminy w której ulokowane są farmy wiatrowe to ponad 9 mln zł rocznie, podano.