Pucz w Rosji. Prigożyn grozi Kremlowi. Kurs rubla "runął"

W piątek Prigożyn przekazał, że oddziały regularnej rosyjskiej armii zaatakowały obóz wagnerowców , co skutkowało licznymi ofiarami śmiertelnymi. Oznajmił, że zamierza "przywrócić sprawiedliwość" w siłach zbrojnych i wezwał, by nie okazywać mu sprzeciwu.

- W piątek indeks giełdy w Moskwie spadł, natomiast pojawiają się wątpliwości, czy w poniedziałek dojdzie w ogóle do otwarcia notowań. Sytuacja zdaje się bardzo dynamiczna i do niedzieli do wieczora może się jeszcze wiele wydarzyć, włącznie z marszem na Moskwę - komentuje dla money.pl Daniel Kostecki, analityk rynków finansowych CMC Markets i dodaje: