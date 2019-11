giełda 43 minuty temu

PUIG: Cudzoziemcy oczekują na pozwolenie na pracę w Polsce od ok. 45 dni do roku

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Obcokrajowcy oczekują na pozwolenie w Polsce na pracę od ok. 45 dni do roku w Polsce, wynika z danych zebranych przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą (PUIG). Najszybciej procedury związane z legalizacją pobytu i pracy dla cudzoziemców przebiegają na Lubelszczyźnie, Mazowszu, Podkarpaciu oraz w województwie warmińsko-mazurskim, a na wydanie decyzji związanych z legalizacją pobytu i pracy w województwach dolnośląskim, pomorskim, lubuskim oraz wielkopolskim obcokrajowcy mogą czekać ok. roku.