PwC: 43% prezesów z regionu CEE przewiduje globalne spowolnienie gospod. w br.

Z kolei odsetek dyrektorów generalnych przewidujących zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego spadł na świecie z 42% w 2019 roku do 22% w 2020 roku. W Europie Środkowo-Wschodniej ten wskaźnik spadł z 38% do 24%.

Obawy o tempo rozwoju gospodarczego wpłynęły także na zmniejszenie pewności co do wzrostu przychodów firm, choć ten wskaźnik nadal utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. W perspektywie najbliższych 12 miesięcy pewność podwyższenia przychodów wyraziło 73% badanych na świecie i w naszym regionie, choć odpowiedź 'bardzo pewny' globalnie wybrało tylko 27%, a w CEE 37%, podano również.

"Prezesi dostrzegają wyzwania na horyzoncie, ale jednocześnie są gotowi do stawiania im czoła, o czym świadczy ich spokój w odniesieniu do zwiększania przychodów. Co ciekawe, ich pewność w tym zakresie jeszcze bardziej wzrasta w dłuższej perspektywie - takie zdanie wyraziło aż 81% respondentów w Europie Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo, 40% badanych firm w Polsce i naszym regionie zamierza w najbliższym roku zwiększyć zatrudnienie, a 60% wprowadzić nowy produkt lub usługę. Z moich rozmów z klientami z różnych branż wynika, że jednym z kluczowych wyzwań dla rozwoju biznesu w Polsce jest pozyskanie i utrzymanie talentów. Potwierdzają to także wyniki tegorocznego CEO Survey" - podkreślił partner w PwC, lider ds. klientów i rynku Michał Mastalerz.