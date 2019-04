budownictwo 1 godzinę temu

PwC: Najwyższa stopa zwrotu z inwestycji z biurowców w Polsce to 5,9%

Polski rynek nieruchomości komercyjnych będzie dalej dojrzewał i zbliżał się do rynków zachodnioeuropejskich, w szczególności w zakresie yieldów oraz wolumenu i liczby transakcji, wynika z raportu "Real Estate Investor Survey" przygotowanego przez firmę doradczą PwC. Najniższa stopa zwrotu z inwestycji najbardziej atrakcyjnych biurowców w Warszawie osiąga poziom 4,5%, w Krakowie 5,7%, a we Wrocławiu 5,9%. Z kolei w logistyce stopy zwrotu kształtują się na poziomie od 5% do 8,5%.