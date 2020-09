PwC: Skuteczną odpowiedzią na spowolnienie mogą być zmiany w podatkach

"Globalna pandemia przyniosła dramatyczne skutki nie tylko dla zdrowia ludzi, ale również dla gospodarki globalnej i rynków lokalnych. [...] Świat stanął w obliczu istotnego spowolnienia. Ta sytuacja nie ominęła również Polski. Remedium na wyzwania nadchodzących kwartałów mogą być zmiany w systemie podatkowym. Dają one szansę na zapewnienie narzędzi proinwestycyjnych i prokonsumpcyjnych, przy jednoczesnym wsparciu transformacji cyfrowej biznesu i administracji oraz uszczelnieniu systemu podatkowego" - powiedział partner zarządzający działem prawno-podatkowym PwC. Jan Wacławek, cytowany w komunikacie.

1. Inwestycje - stworzenie zachęt podatkowych do inwestowania środków finansowych, a nie do dystrybucji do właścicieli. Inwestycje powinny być realizowane zarówno w sektorze MŚP, jak też przez dużych przedsiębiorców, których aktywność inwestycyjna powinna być motorem wzrostu.