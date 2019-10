PwC zwiększyło przychody w Polsce o 15% r/r w roku obrotowym 2018/2019

"Za nami kolejny udany rok, zarówno pod względem zwiększania przychodów, jak też realizowania nadrzędnego celu PwC, jakim jest budowanie zaufania i rozwiązywanie kluczowych problemów. Prowadzenie kompleksowych projektów, biznesowych i społecznych, jest możliwe dzięki inwestowaniu w podnoszenie kompetencji naszych pracowników oraz przyciąganiu do firmy talentów z rynku. W ostatnim roku istotnie zwiększyliśmy zatrudnienie, szczególnie widoczne w przypadku usług technologicznych" - powiedział prezes PwC na Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie Adam Krasoń, cytowany w komunikacie.

PwC zwraca uwagę, że jednym z największych wyzwań dla rozwoju biznesu na całym świecie jest luka kompetencyjna wynikająca z niedopasowania obecnych umiejętności pracowników do coraz bardziej cyfrowego świata. Z ostatniego badania PwC "Global CEO Survey" wynika, że problem ten jest szczególnie widoczny w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - 89% prezesów firm jako główne zagrożenie wskazuje dostęp do pracowników i kluczowych umiejętności.

"Luka kompetencyjna jest jednym z kluczowych wyzwań i wymaga pilnych działań oraz współpracy rządów, biznesu i nauki. W PwC w ciągu najbliższych czterech lat w ramach projektu 'New world, new skills' przeznaczymy 3 mld USD na projekty związane z podnoszeniem umiejętności cyfrowych naszych pracowników oraz na dzielenie się wiedzą w zakresie technologii i wspierania klientów oraz społeczeństw w procesie transformacji cyfrowej" - podkreślił partner PwC, lider ds. transformacji Jan Tokarski.

Program "New world, new skills" zakłada zapewnienie wszystkim pracownikom PwC szkoleń rozwijających umiejętności w obszarach takich jak: analiza danych, automatyzacja procesów czy sztuczna inteligencja. To także kontynuacja wspierania klientów w procesach transformacji cyfrowej, w tym automatyzacji i robotyzacji, oraz planowania kapitału ludzkiego i budowania odpowiednich programów szkoleń i warsztatów. Inicjatywa PwC będzie realizowana również dzięki szerokiej współpracy z rządami, organizacjami non-profit i uczelniami oraz angażowaniu się w projekty społeczne, których celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych osób najbardziej zagrożonych na rynku pracy, podsumowano.