PWPW: System do rejestracji firm dystrubuujących wyr. tytoniowe gotowy do pracy

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW), w odniesieniu do informacji przekazanej przez Polską Izbę Handlu (PIH), oświadcza, że system do rejestracji podmiotów produkujących i dystrybuujących wyroby tytoniowe jest gotowy do uruchomienia i przeszedł pozytywnie testy bezpieczeństwa i testy wydajnościowe.