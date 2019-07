PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 21% r/r do 132 mld zł w I półr.

Najpopularniejszą formą faktoringu, podobnie jak na innych rozwiniętych rynkach europejskich, trwale stał się faktoring pełny. Zainteresowanie nim szczególnie dynamicznie rośnie w obrocie krajowym. Umożliwia szybki dostęp do środków na bieżącą działalność, połączony z ochroną przed brakiem zapłaty za dostarczone towary lub usługi ze strony kontrahentów. Podmioty zrzeszone w PZF objęły w I półroczu 2019 r. w jego ramach blisko 66,9 mld zł wierzytelności, co stanowi 51% obrotów. Kolejne 32% generuje faktoring niepełny. Pozostałe 17% przypada natomiast na faktoring importowy, odwrócony oraz wymagalnościowy, wskazano również.

"Obserwujemy coraz większą skuteczność podejmowanych przez cały rynek działań edukacyjnych. Dzięki nim przedsiębiorcy coraz lepiej uświadamiają sobie, że faktoring to nie tylko prosta forma finansowania, ale także ochrona przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów za dostarczone towary bądź usługi. Zapewnia ją faktoring w opcji pełnej. Ponad połowa obrotów sektora od dłuższego czasu pochodzi właśnie z niej. To trend charakterystyczny dla lepiej rozwiniętych rynków" - wyjaśnił przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

"Przedsiębiorcy zauważyli, że faktoring pozwala uniknąć ryzyka wpadnięcia w zatory płatnicze. Dlatego przedstawiają coraz więcej faktur do sfinansowania. Nie mogą sobie na to pozwolić jedynie te firmy, które są związane kontraktami zawierającymi zakaz cesji. Wyklucza on sięgnięcie po finansowanie. PZF od kilku miesięcy zabiega o zmiany prawne zmierzające do tego, aby nie obowiązywał on wierzytelności pieniężnych" - stwierdził Grabek.