PZPO: Sprzedaż opon do aut typu SUV wzrosła o 20% w I poł. 2019 r.

Producenci i importerzy opon w Polsce odnotowali w I poł. 2019 roku wzrost sprzedaży w segmencie opon do aut typu SUV o 20%. Standardowo zwiększyła się popularność opon do motocykli - ich sprzedaż wzrosła o 12%. Wzrosła także sprzedaż opon do samochodów dostawczych - o 2%, wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) i Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumy (ETRMA).